Un projet de rénovation pour le jardin suspendu de la Cité administrative

C’est un espace méconnu et sous-utilisé du centre-ville: le jardin de la Cité administrative, dessiné par le celèbre paysagiste bruxellois René Pechère. Cela fait une dizaine d’années que ce “jardin suspendu” n’a plus été rénové ou restauré et il ressemble aujourd’hui davantage à un terrain vague. Le géant immobilier Immobel dit avoir un grand projet mixte de logements pour le futur de ce site. La Ville attend toujours le dépôt d’urbanisme mais assure qu’elle appuiera pour que la nature reste au coeur du projet.

■ Reportage de Marine Hubert, Nicolas Scheenaerts et Corinne De Beul

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