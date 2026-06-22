Une centaine de travailleurs dénoncent l’écart entre les mesures des Engagés et leurs promesses électorales

Une centaine de travailleurs issus de différents secteurs ont manifesté ce lundi devant le siège des Engagés. A l’appel de la CNE, les manifestants dénoncent l’écart entre les promesses du parti lors des élections et les mesures qu’il prend aujourd’hui, notamment sur la flexibilité du travail. Une rencontre a été proposée avec des représentants des Engagés mais l’invitation a été déclinée par les syndicats, qui auraient pérféré voir les responsables politiques descendre à leur rencontre.

■ Reportage de Valentine Rolus

Les syndicats socialiste et chrétien ont par ailleurs appelée à la grève ce mardi dans les communes, CPAS, hôpitaux publics de Bruxelles et au sein du secteur non marchand de la capitale, à l’occasion de la journée internationale des services publics, annoncent-ils lundi. La mobilisation vise à adresser un message au gouvernement régional: “les Bruxellois méritent beaucoup mieux”.

Seront ainsi mobilisés les travailleurs des hôpitaux publics, du secteur du handicap, de l’insertion, de l’aide aux familles, des centres de santé mentale, du sans-abrisme, des maisons de repos, des crèches, des écoles, des CPAS et des administrations communales, énumèrent la CSC Services publics et la CNE, pour le syndicat chrétien, et la CGSP et le Setca, côté socialiste.

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