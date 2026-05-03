Le Balmoral fermera ses portes après 37 ans d’activité

C’est une adresse emblématique d’Ixelles qui s’apprête à disparaître. Après 37 ans d’activité, le restaurant Balmoral fermera définitivement ses portes à la fin du mois.

Depuis 37 ans, le restaurant Balmoral situé à Ixelles, plonge ses visiteurs dans une Amérique vintage. Né d’une passion pour l’Amérique des années 50-60, le restaurant a été lancé en 1989 par Pascale, au 21 de la place Georges Brugmann à Ixelles. Elle avait alors 25 ans, depuis sa fille Dakota l’a rejoint pour l’épauler dans la gestion du restaurant. Connu pour son décor inspiré des “diners” américains de l’époque l’établissement de la place Brugmann était devenu une institution bruxelloise.

■Reportage de Claire Vermeulen et Loic Bourlard

Le “diner” unique à Bruxelles invite ses clients au voyage en alliant décor rétro et spécialités américaines dans une ambiance familiale. Juke-box, néons, fresque de Betty Boop ou de Marilyn Monroe, banquettes faites sur mesure, tout est fait pour vous plonger dans l’atmosphère des États-Unis de l’époque.

Le duo mère-fille a annoncé vendredi la fin de leur rêve américain : “Après 37 ans d’activité.. il est temps pour nous de tourner la page (oui, on sait… rien que de l’écrire, ça fait déjà quelque chose)“, peut-on lire sur la page Instagram du restaurant. Le Balmoral fermera définitivement ses portes avec un dernier évènement le 30 mai 2026.