Une nouvelle manifestation nationale pour dénoncer les réformes du gouvernement fédéral

Une manifestation nationale organisée par le front commun syndical secouera la Belgique le mardi 12 mai prochain. Syndicats et organisations citoyennes veulent faire entendre leur mécontentement contre la hausse des prix de l’énergie et les réformes du gouvernement fédéral.

Dans le ciel belge, un peu moins de la moitié des vols au départ devraient être assurés à Brussels Airport, selon les estimations de l’aéroport national. Brussels Airlines avait déjà annoncé avoir réduit son offre de 60% ce jour-là. Tous les vols au départ et à destination de l’aéroport de Charleroi seront, eux, annulés. Le BSCA ne peut, en effet, pas compter sur suffisamment de personnel pour organiser les opérations en toute sécurité.

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Sur les routes et le rail, les sociétés de transports en commun devraient, à nouveau, connaître des situations bien différentes. Les services des réseaux Stib, De Lijn et Letec seront perturbés. L’ampleur est difficilement prévisible, mais les sociétés conseillent à leurs voyageurs de trouver des alternatives pour se déplacer ce jour-là, et, pour ceux qui n’en ont pas la possibilité, de consulter les différents canaux de communication pour rester informer des perturbations. Sur le rail, en revanche, la situation devrait être relativement normale, comme à l’occasion de chacune des manifestations nationales organisées à Bruxelles. Le but est de faciliter le transport des manifestants jusque dans les rues de la capitale.

D’autres secteurs connaîtront aussi des perturbations: administrations publiques, ramassage des déchets/fermetures de certain recyparcs ou encore prisons. Cette manifestation nationale poursuit le plan d’actions syndicales mené depuis un an et demi contre les réformes du gouvernement fédéral, jugées “anti-sociales“. La CSC, la FGTB et la CGSLB dénoncent une réforme des pensions qui appauvrit les travailleurs et les travailleuses, ainsi qu’une “attaque” contre l’indexation automatique des salaires dans un contexte de flambée des prix de l’énergie depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.

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Avec l’appui d’une coalition d’organisations de la société civile, les syndicats demandent au gouvernement fédéral de se tourner vers des recettes budgétaires. La dernière manifestation nationale remonte au 12 mars. Entre 80.000 personnes (selon la police) et plus de 100.000 (d’après les organisations syndicales) avaient alors défilé dans les rues de Bruxelles. L’action avait engendré des perturbations un peu partout en Belgique, notamment dans les transports en commun, les prisons, les administrations publiques et le ramassage des déchets. La situation devrait être assez similaire cette fois-ci.

Belga