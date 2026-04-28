Manifestation nationale du 12 mai: Brussels Airlines réduit son offre de 60%

Brussels Airlines réduit son offre de 60% le 12 mai, a indiqué un porte-parole de la compagnie aérienne mardi, après la communication de Brussels Airport sur les perturbations attendues ce jour-là en raison de la manifestation nationale.

Les actions syndicales contre la politique du gouvernement fédéral ont invariablement des conséquences sur le trafic aérien, car de nombreux travailleurs de sécurité et prestataires de services sont en grève. Le 12 mai, la FGTB, la CSC et la CGSLB organisent une nouvelle mobilisation de masse dans les rues de Bruxelles.

Alors qu’aucun vol passager n’avait décollé de Brussels Airport lors de la dernière manifestation nationale, les perturbations devraient être moins importantes le 12 mai. “Un peu moins de la moitié des vols au départ pourront être assurés“, a estimé l’aéroport de Zaventem.

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Brussels Airlines supprime environ 60% de son offre ce jour-là. Le réseau de vols à longue distance sera le plus touché, car ces vols transportent de nombreux passagers en correspondance. Pour les plus petits trajets, la compagnie aérienne donne la priorité aux vols avec le plus grand nombre de passagers directs.

Les voyageurs dont le vol est annulé peuvent soit en réserver un autre, soit demander un remboursement. “Nous continuons à suivre la situation de près, des annulations supplémentaires ne sont pas à exclure“, affirme Brussels Airlines.

La compagnie aérienne fustige également cette nouvelle action syndicale, qui causera ainsi des perturbations sur ses activités pour la neuvième fois depuis le début de l’année dernière. “Brussels Airlines ne fait pas partie du conflit social opposant les syndicats et le gouvernement fédéral belge. Pourtant, les conséquences retombent toujours sur nos voyageurs, nos collègues et notre entreprise. Dans le contexte géopolitique actuel (avec notamment les prix élevés du kérosène, NDLR), de telles actions sont irresponsables.”

Belga – Photo : Belga Image