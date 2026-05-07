Manifestation nationale du 12 mai : le réseau de la Stib sera fortement perturbé

La Stib s’attend à de fortes perturbations sur son réseau le mardi 12 mai, en raison d’une nouvelle manifestation nationale contre l’accord de gouvernement fédéral, fait savoir jeudi la société bruxelloise de transport public.

La Stib encourage les navetteurs qui le peuvent à prévoir des solutions alternatives pour se déplacer à Bruxelles ce jour-là. “Les syndicats de la Stib ont invité leurs affiliés à participer à la manifestation nationale (…). De fortes perturbations sont à prévoir sur le réseau de métro, de tram et de bus de la Stib en raison de la participation de membres de son personnel à cette action. Plusieurs lignes seront également perturbées en raison du passage du cortège de la manifestation“, détaille la société de transport.

Cette dernière ne peut toutefois pas prévoir l’ampleur des perturbations et conseille aux voyageurs de consulter les différents canaux de communications de la Stib.

“Afin de vous informer au mieux de l’état de la situation, nous ouvrons aussi notre Contact Center (02/563.89.17) dès 6h mardi matin. Le site internet stib.brussels, l’application STIB et notre canal WhatsApp vous informent en continu, tout comme la page Facebook et notre compte Instagram,” indique la Stib.

Belga