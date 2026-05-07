38 associations réclament leurs subventions au gouvernement

Rassemblement ce matin devant le siège du gouvernement bruxellois, 38 associations du secteur social dénoncent des incertitudes sur leur financement, via le Plan Global de Sécurité et de Prévention. Sans garantie claire, ils craignent de disparaître.

Depuis plusieurs mois, une inquiétude grandissante traverse une partie importante du tissu associatif bruxellois actif dans le champ de la sécurité et de la prévention. Derrière cette inquiétude, il y a une réalité concrète : celle d’un manque de visibilité quant à la continuité des financements liés au Plan Global de Sécurité et de Prévention (PGSP)

■Reportage de Romain Vandenheuvel et Nicolas Scheenaerts

“En 2025, un système de douzièmes provisoires, bien qu’imparfait, avait permis de maintenir les activités à flot. En 2026, seule une couverture partielle des trois premiers mois a été mise en place, sans confirmation écrite à ce jour. Depuis, le silence. Aucune garantie, aucune perspective claire pour les mois à venir. Cette incertitude fragilise profondément des dispositifs pourtant essentiels.“, expliquent les associations dans un communiqué commun.

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