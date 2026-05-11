Le Festival Musiq3 Bruxelles ouvrira une multitude d’horizons du 25 au 28 juin

Le Festival Musiq3 Bruxelles s’ouvrira à une multitude d’Horizons – le thème de cette édition – musicaux du 25 au 28 juin, se réjouissent lundi les organisateurs de l’événement, qui ouvre traditionnellement la saison des Festivals de… Wallonie.

Née en 1971 de l’union des festivals de Stavelot, Liège, Saint-Hubert, Namur et du Hainaut (les plus anciens remontant à 1957), la fédération des Festivals de Wallonie s’est élargie en 2011 en accueillant le Festival Musiq3 Bruxelles. En 2019, la radio classique francophone a également repris les rênes du festival musical du Brabant wallon. Cette fédération regroupe ces différents festivals ayant lieu dans les villes précitées entre la fin juin et la fin octobre.

Vingt-et-un concerts, spectacles immersifs et animations, dont deux spécialement conçus pour les enfants, sont prévues dans la capitale entre le 25 et le 28 juin. Du classique au jazz, en passant par la création, des programmations hybrides et des DJ sets, le festival entraînera le public dans une exploration d’univers variés, à Flagey, au Marni et Place Sainte-Croix.

“L’horizon est une ligne qui bouge à mesure qu’on avance“, explique Julie Calbete, directrice artistique du Festival, à propos du thème choisi. “C’est cette idée qui a guidé cette édition : croiser les époques, les cultures et les imaginaires, éviter les renfermements politiques et sociaux, proposer un brassage cohérent qui invite à circuler entre les formes et les sensibilités, avec curiosité et liberté.”

“Le parti-pris est clair : dans un monde qui en a bien besoin, décloisonner, réenchanter, par des musiques sans frontières“, dévoilent encore les organisateurs. Deux grands fils rouges traverseront cette édition: une boucle américaine, de Judy Garland à Bernstein et Gershwin, et un Mozart plus intime et inattendu, qui ponctuera la programmation de bout en bout. Plus d’infos sur lesfestivalsdewallonie.be

Belga