Bruxelles entame la restauration des deux portails extérieurs de l’Hôtel de Ville

La Ville de Bruxelles a entamé la restauration des deux portails extérieurs en bois de l’Hôtel de Ville, situés côté Grand-Place et rue de l’Amigo. But de l’intervention: préserver deux éléments emblématiques du bâtiment gothique classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Les opérations de démontage des portails ont débuté mercredi. Durant les travaux, des portails temporaires seront installés afin de garantir l’accès et la sécurisation de la cour intérieure de l’Hôtel de Ville.

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Selon l’échevine du Patrimoine, Florence Frelinx (MR), les études menées notamment par l’Institut royal du Patrimoine artistique ont confirmé l’importance historique exceptionnelle de ces menuiseries. Le portail de la rue de l’Amigo date de 1717, tandis que celui donnant sur la Grand-Place remonte aux origines mêmes de la construction de l’Hôtel de Ville, entre la fin du XIVe siècle et le début du XVe siècle.

La restauration portera sur trois volets complémentaires: les boiseries, les ferronneries et les maçonneries. Les travaux sont rendus nécessaires par l’usure du temps, notamment l’oxydation des ferrures et la dégradation progressive du bois et des ancrages.

Réalisée par des artisans spécialisés dans la restauration du patrimoine, l’intervention respectera les matériaux d’origine et les techniques traditionnelles afin de conserver au maximum les éléments historiques existants. Le coût global de cette restauration s’élève à un peu plus de 400.000 euros.

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De l’aveu de l’échevine, cette restauration s’inscrit dans une volonté plus large de Florence Frelinx de préserver et valoriser la Grand-Place et l’ensemble de la zone UNESCO. Il y a quelques semaines, la Ville de Bruxelles annonçait la restauration des façades et des toitures de la Maison du Roi.

Belga