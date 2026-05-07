Plan de promotion de la Santé de la CoCoF : 33 acteurs et 4 réseaux sont relancés

Le gouvernement francophone bruxellois a approuvé le renouvellement de 33 acteurs et de 4 réseaux chargés de la mise en œuvre du Plan de Promotion de la Santé 2023-2027 de la Commission Communautaire française, a annoncé jeudi la ministre en charge de la Politique de la Santé, Karine Lalieux (PS), dans un communiqué.

En vertu d’un décret de février 2016, les acteurs et réseaux sont désignés pour 3 ans sur la base d’appels à projets. Leurs projets sont ensuite évalués et, en cas d’évaluation positive, leur désignation est reconduite pour une période de 2 ans sans nouvel appel public à projets. Trois projets n’ont pas été reconduits après l’évaluation intermédiaire dans le cadre du Plan 2023-2027. Le renouvellement de 33 acteurs et de 4 réseaux représente un impact budgétaire annuel de 4.244.230 euros.

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Pour Karine Lalieux, les inégalités sociales entraînent très souvent des inégalités en matière de santé. “Dans ce contexte, la promotion de la santé joue intervient avant la maladie et permet d’éviter les soins. La poursuite du Plan de la Promotion de la Santé de la COCOF avec les acteurs et réseaux renouvelés garantit la continuité des actions lancées en 2023 pour renforcer le bien-être et la santé de tous et toutes, et ce dans des domaines tels que la santé sexuelle, les assuétudes, la santé mentale, les inégalités de genre, le bien-être des personnes âgées et celles en situation de handicap, le développement d’environnements favorables à la santé (logement, alimentation, espaces verts, etc) …”

Pour le ministre-président de la CoCof, Ahmed Laaouej, ce renouvellement illustre la volonté du gouvernement francophone bruxellois de s’inscrire dans la durée et de consolider des politiques publiques efficaces en matière de santé.

Belga