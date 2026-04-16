Cocof: le projet de budget 2026 en passe d’être adopté, malgré les doutes de l’opposition

Le projet de budget 2026 de la nouvelle majorité francophone bruxelloise MR-PS-Engagés pour la Commission communautaire française a été soumis jeudi après-midi à l’examen des députés francophones de la Région-capitale en séance plénière.

Sans surprise, l’opposition PTB, Ecolo et DéFI a fait comprendre qu’elle ne le soutiendrait pas vendredi au moment du vote prévu vendredi midi. Le projet de budget de cette institution en charge de matières notamment sociales, directement liées au quotidien du million d’habitants francophones de la capitale affiche quelque 641,7 millions d’euros dans la colonne des recettes. Le plafond des dépenses a été fixé à 701,8 millions d’euros, concentrés sur les politiques essentielles: aide aux personnes handicapées; secteur social et de la santé; formation professionnelle; enseignement et transport scolaire; infrastructures. Le déficit net s’élève à 22,7 millions d’euros.

Dans l’opposition, Patricia Parga Vega (PTB) a dénoncé un budget “en décalage complet avec la vie quotidienne des familles, des jeunes, des travailleurs, des personnes en situation de handicap et la réalité sociale. Tel qu’en atteste le dernier baromètre social de Vivalis, la précarité ne cesse d’augmenter et le coût de la vie s’envole et cela se voit dans les CPAS”, a-t-elle déploré.

Et face à cette urgence sociale, le budget qui est proposé donne l’apparence de la continuité et ne prend pas la mesure de la crise. D’autant qu’il n’est pas tenu compte de l’impact des mesures du fédéral, notamment en matière de limitation des allocations de chômage dans le temps pour refinancer Bruxelles Formation afin d’absorber le choc de la demande croissante de formations, a-t-elle pointé.

Tout en se réjouissant de la perspective d’une sortie du régime des douzièmes provisoires, Farida Tahar (Ecolo) a jugé que l’objectif d’équilibre annoncé à l’horizon 2029 semblait plus tenir de l’effet d’annonce que de la réalité. “Aucun chemin structuré, aucune mesure concrète, ne permet de comprendre comment cet objectif sera atteint“.

Comme l’élue PTB, la cheffe du groupe écologiste s’est inquiétée du recours à un mécanisme permettant au gouvernement de déplacer des centaines de millions d’euros de crédits en cours d’année en vidant de son sens le contrôle budgétaire parlementaire. Elle a annoncé le dépôt d’un amendement visant à, revenir sur cette faculté laissée à l’exécutif, soutenue en cela par le PTB, mais aussi par DéFI, à en croire Cécile Jodogne. “Dans votre accord de majorité il y a beaucoup d’objectifs que nous ne pouvons que partager mais peu de priorités clairement identifiées, et peu d’éléments permettant de comprendre comment ces ambitions vont se traduire concrètement”, a ajouté l’élue DéFI.

Dans la majorité, Geatan Van Goidsenhoven (MR a souligné que des efforts budgétaires à hauteur de 13,35 millions d’euros étaient engagés, avec un objectif assumé de retrouver l’équilibre en 2029, ce qui “passe par des choix responsables, notamment une priorisation des dépenses d’administration et un moratoire sur les remplacements dans la fonction publique“.

“Cet effort ne signifie pas un recul de nos ambitions. Les missions essentielles de la Commission communautaire française sont maintenues. Nous continuons à investir dans l’enseignement, la santé, le transport scolaire, la formation professionnelle, la culture, le secteur non-marchand“, a-t-il insisté.

La nouvelle cheffe du groupe PS, Leila Agic, a salué le travail du gouvernement qui “a su fixer, dans des délais records, une trajectoire pluriannuelle claire et responsable de retour à l’équilibre d’ici 2029 en faisant le choix de faire des efforts là où c’était possible et de préserver le cœur des politiques sociales“. “Non ce gouvernement ne mettra pas le secteur associatif à genoux; oui, ce budget comme celui de la Région se veut responsable… mais nous n’accepterons jamais un séisme social. Ce sera notre ligne rouge jusqu’au bout“, a-t-elle averti.

Moussa Diallo (Les Engagés) a jugé nécessaire de lire ce budget avec lucidité.

A ses yeux, sans le sens des responsabilités de la majorité, le déficit aurait pu atteindre 35 millions d’euros. Des choix ont été faits mais pas à l’aveugle. Les subventions à l’associatif sont maintenues Les politiques en faveur des personnes souffrant d’un handicap et en particulier de l’autisme ont même connu un renforcement financier, même si cela ne suffit pas face à la demande.

Belga