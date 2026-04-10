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Eco-teens : 200 élèves présentent leurs initiatives environnementales

Deux cents élèves d’écoles secondaires bruxelloises se sont retrouvés ce jeudi pour la journée annuelle Ecoteens, organisée par l’Asbl COREN avec le soutien de Bruxelles Environnement.

L’occasion pour ces jeunes de 12 à 18 ans de présenter les projets environnementaux qu’ils ont menés tout au long de l’année scolaire.

Parmi les réalisations présentées : le réaménagement d’un jardin scolaire à Sainte-Marie-la-Sagesse à Schaerbeek, où des élèves ont nettoyé une mare, préservé des têtards et installé des bacs potagers qu’ils ont eux-mêmes construits. À l’Athénée royale Jean-Absil, d’autres ont imaginé des éponges réutilisables fabriquées à partir de vieilles chaussettes récupérées.

Au-delà des présentations, la journée a aussi permis aux participants d’échanger leurs idées et de s’inspirer mutuellement. Tout au long de l’année, les écoles ont pu compter sur l’accompagnement de l’Asbl COREN, dont le rôle est d’aider les équipes à se lancer et à définir leur projet. La journée s’est clôturée par une remise de diplômes saluant l’engagement des 200 jeunes participants.

■ Reportage de Valentine Rolus, Charles Carpreau et Quentin Carbonnelle.

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