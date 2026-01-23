Des citoyens se mobilisent pour recevoir leurs primes Rénolution

Si vous avez rénové récemment votre logement à Bruxelles, vous attendez peut-être toujours le paiement des primes Renolution. Face aux retards persistants, des citoyens se mobilisent et lancent des démarches juridiques.

À Molenbeek, Ronald Crouzé, citoyen organisateur du collectif Renillusion, a engagé d’importants travaux de rénovation énergétique, en comptant sur 45.000 euros de primes qu’il n’a toujours pas reçus. Conséquence : un chantier à l’arrêt. “On avait planifié de faire des travaux… mais comme on n’a aucune nouvelle, on n’a pas reçu les primes. On a arrêté, on a déplacé. Donc, ou bien on le fait sur des années, ou bien on prend un emprunt en plus, mais bon, ça pique des deux côtés” nous explique-t-il.

Selon l’administration Urban.brussels, en charge du dispositif, l’incertitude budgétaire bloque la situation. “À ce stade, nous n’avons malheureusement aucune information quant au déblocage des crédits nécessaires au paiement des demandeurs.” Le montant nécessaire pour liquider l’ensemble des demandes est estimé à plus de 55 millions d’euros.

Des milliers de Bruxellois seraient concernés. Plusieurs se sont regroupés au sein du collectif citoyen Renillusion. Objectif : créer un rapport de force juridique. “On incite les gens à mettre en demeure Urban Brussels et à mettre plainte chez le Ombudsman… Et si dans les six mois, il n’y a pas de réponse claire… on va commencer une action judiciaire collective.” précise Ronald Crouzé.

Urban.brussels évoque toutefois une reprise partielle des paiements. “Urban a reçu un crédit provisoire d’environ 5 millions d’euros pour le premier trimestre 2026 et nous reprenons en conséquence le processus de paiement de quelque 300 dossiers.“

Un montant jugé insuffisant par le collectif, qui a aussi lancé une pétition parlementaire. Elle a déjà recueilli plus de 200 signatures en 24 heures.

