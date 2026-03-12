 Aller au contenu principal
“Ce sont les heures où il y a le plus de monde, c’est une énorme perte pour nous” : plusieurs cafés emblématiques de Saint-Gilles sanctionnés par la commune

Plusieurs cafés emblématiques de Saint-Gilles, dont la Brasserie Verschueren, L’Amère à boire et Le Louvre, vont devoir fermer entre 22h00 et 08h00 pendant un mois, à la suite de sanctions communales pour des terrasses fermées trop tard et des nuisances nocturnes. Les établissements concernés dénoncent des mesures disproportionnées, tandis que la commune défend une politique déjà appliquée à d’autres bars saint-gillois.

Le bourgmestre Jean Spinette (PS) a rappelé que les terrasses doivent être rangées pour minuit en semaine et 01h00 le week-end. Selon lui, ce type de mesure existe de longue date à Saint-Gilles: une première infraction peut entraîner une fermeture nocturne de 22h00 à 08h00 durant un mois, portée à trois mois en cas de récidive, avant d’éventuelles fermetures complètes d’un mois. “L’idée n’est pas d’étrangler les commerces Horeca mais nous recevons beaucoup de messages et de plaintes de riverains“, a expliqué le maïeur.

■Reportage de Simon Breem

La commune a déjà imposé récemment de telles sanctions à des cafés situés notamment chaussée de Waterloo, chaussée d’Alsemberg ou à la Barrière de Saint-Gilles. Le Queen’s, à la Barrière, fait d’ailleurs l’objet d’une fermeture complète. Sur Facebook, L’Amère à boire et le Verschueren ont contesté des décisions prises, selon eux, sans avertissement ni concertation. L’Amère à boire affirme devoir fermer à 22h00 après un passage de la police à 01h41, alors que la terrasse était, selon le café, en cours de rangement.

Le Verschueren indique, lui, avoir été sanctionnée parce que sa terrasse était encore partiellement ouverte à 01h35, lors d'”un premier soir de beau temps“, et critique une mesure aux conséquences lourdes pour le personnel. La commune travaille parallèlement à l’élaboration d’une charte de la nuit. À Ixelles, autre commune marquée par une forte activité nocturne, la nouvelle politique du soir et de la nuit doit être présentée vendredi.

Belga

