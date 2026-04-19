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10km d’Uccle : la course sold out pour la deuxième fois d’affilée

C’est devenu une habitude avec laquelle les coureurs doivent composer : les courses organisées affichent complet bien avant le départ. Pour décrocher un dossard, il faut s’y prendre bien à l’avance.
« Nous avons pourtant augmenté le nombre de dossards par rapport à l’an dernier qui était déjà complet » confirme l’échevin Ucclois des sports Thibaud Wyngaard (Ecolo).
Le fait est là : qu’il s’agisse des 10km d’Uccle, des 20km de Bruxelles ou d’autres courses organisées ailleurs en Belgique, la demande dépasse l’offre. Le jogging a la cote !

Reportage de Simon Breem et Jacques Vermeer à suivre

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