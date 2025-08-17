Zelensky à Bruxelles avant de s’envoler pour Washington avec des dirigeants européens

L’avion du président ukrainien Volodymyr Zelensky a atterri dimanche peu avant 13h30 à l’aéroport militaire de Melsbroek, proche de Bruxelles.

M. Zelensky y a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères Maxime Prévot. A Bruxelles, Volodymyr Zelensky participera à 15h, aux côtés de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, à une vidéoconférence de la “coalition des volontaires” pour l’Ukraine, a laquelle prendra également part le Premier ministre Bart De Wever.

Lundi, Mme von der Leyen et d’autres dirigeants européens accompagneront le chef d’État ukrainien à Washington, pour y rencontrer le président des États-Unis, Donald Trump, quelques jours après la rencontre entre ce dernier et Vladimir Poutine.

Pour M. Prévot, le déplacement des Européens en petit groupe à Washington est important “puisque la participation, pourtant évidente, des Européens dans le processus de paix, ne semble pas couler de source à Washington; cela permettra de le rappeler“.

Il souligne le “paradoxe d’image choquant” entre le traitement par Donald Trump du président ukrainien il y a quelques mois dans le Bureau ovale et le tapis rouge déroulé en Alaska au président russe Poutine. “Il faut aussi remettre à la juste place qui est l’agresseur et qui est l’agressé, éviter tout accord sans que l’Ukraine n’y consente”. “Personne n’aurait jugé crédible que les présidents Trump et Poutine décident ensemble de redessiner les frontières de la région, et encore moins une solution qui prévoit que les territoires conquis par la Russie restent en sa possession“.

Le ministre Prévot salue toutefois les efforts consentis par les Américains. “On a tous intérêt qu’un cessez-le-feu à tout le moins, idéalement une paix, puisse être établi le plus rapidement possible, mais il faut le faire à un juste prix et non au mépris de l’agressé“.

La Belgique est partie prenante d’une future coalition des volontaires si un cessez-le feu devait être déclaré et qu’une force d’interposition internationale devait être mise en place à la frontière russe.

Belga