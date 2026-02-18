Manque de vision et trop d’incertitudes dans l’accord de gouvernement bruxellois, selon le Bral

L’accord de gouvernement bruxellois négocié à la fin de la semaine passée est très succinct et manque souvent d’une vision approfondie et détaillée sur différents thèmes, analyse mercredi le mouvement citoyen flamand Bral. Pour l’organisation bruxelloise, qui attend toujours une version néerlandophone du document, celui-ci n’apporte pas de réponse aux incertitudes.

“Après plus de 600 jours d’immobilisme politique, les Bruxellois avaient droit à de la clarté, une orientation et de l’ambition. Le fait qu’il y ait enfin à nouveau un gouvernement régional de plein exercice est en soi un soulagement. Mais soulagement ne signifie pas forcément avoir une vision“, lance le Bral. Le retour à la stabilité politique et la clarification des responsabilités dans les dossiers urbains cruciaux ne suffisent pas si le contenu fait défaut, développe encore le mouvement citoyen. Ses préoccupations fondamentales n’ont pas été dissipées, bien au contraire, regrette-t-il.

Le BRAL attire notamment l’attention sur le caractère très succinct de cet accord politique régional. Si les questions qui lui tiennent à cœur, telles que la mobilité, l’aménagement du territoire, l’urbanisme, la rénovation urbaine, le logement, etc., sont abordées, il manque souvent une vision approfondie et détaillée, analyse-t-il.

L’organisation déplore entre autres que l’environnement et le climat relèvent de la compétence d’un secrétaire d’État et perdent ainsi leur poids politique. Elle fustige aussi l’absence, dans le texte, des modes de transport actifs.

“Il est clair que cet accord a été rédigé en trois jours, sans consultation de la société civile, des administrations et des autres acteurs sociaux. Après 600 jours, nous aurions pu attendre des partis de la coalition une vision politique et un projet plus élaboré pour Bruxelles“, dénonce-t-elle encore. “L’arrivée d’un gouvernement à part entière devrait certes nous sortir de l’incertitude politique, mais l’incertitude financière, l’incertitude démocratique, l’incertitude environnementale, l’incertitude sociale… ne trouvent pas de réponse concrète dans cette déclaration.”

Pour le Bral, la volonté affichée du gouvernement de réduire les dépenses et l’objectif de rétablir l’équilibre budgétaire en 2029 – “qu’aucun autre gouvernement ne s’est d’ailleurs fixé!”, pointe-t-il – risquent de limiter considérablement sa marge de manœuvre. Quant aux arguments en faveur de la simplification et de la rationalisation des moyens, des services publics et des instruments législatifs, ils constituent une menace potentielle pour la démocratie et pour la participation des citoyens à la vie démocratique de Bruxelles, redoute le mouvement.

