Les ministres Quintin et Francken rendent visite aux militaires déployés en rue

Les ministres de l’Intérieur Bernard Quintin et de la Défense Theo Francken ont rendu visite mardi aux militaires postés devant la grande synagogue de Bruxelles, au lendemain de leur déploiement en vue de surveiller les sites fréquentés par la communauté juive.

Ils ont reçu les remerciements chaleureux du président du Consistoire central israélite de Belgique Philippe Markiewicz et du grand rabbin de Bruxelles Albert Guigui. Les militaires sont d’abord déployés à Bruxelles et Anvers. Le dispositif sera élargi à Liège. Il s’agit d’un déploiement de 200 hommes pour une durée de trois mois. Le contingent sera ensuite réduit à 90 hommes. Une évaluation de la situation sera toutefois réalisée au préalable.

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Après les sites fréquentés par la communauté juive, le déploiement sera élargi aux gares ou en en appui dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue. Le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close, également présent, a salué la mesure. Celle-ci permet de libérer 6 à 7 policiers par jour pour réaliser leurs missions telles que l’accompagnement des manifestations et la lutte contre le trafic de drogue, a-t-il indiqué. “La police reste à la manœuvre“, a confirmé le commissaire-général de la police fédérale Eric Snoeck. “L’aide de l’armée permet de maintenir nos effectifs“, a-t-il souligné. La visite s’est déroulée en présence également du chef de la Défense Frederik Vansina.

Belga