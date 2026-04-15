Leila Agic est la nouvelle cheffe du groupe PS à la CoCof

La députée bruxelloise Leila Agic est la nouvelle cheffe du groupe PS au Parlement Francophone bruxellois, a annoncé mercredi le Parti Socialiste bruxellois.

Cette fonction était jusqu’à présent assurée par Jamal Ikazban, devenu quant à lui chef du groupe au Parlement régional. Députée depuis 2019, Leila Agic est une figure active du PS à Bruxelles. Selon le PS, elle reprend la tête du groupe avec “la volonté de placer les politiques de proximité et de solidarité au sommet de l’agenda politique francophone de la capitale” après s’être imposée sur les enjeux de cohésion sociale et de lutte contre les discriminations. À travers cette nouvelle fonction, Mme Agic entend “renforcer l’action parlementaire socialiste pour répondre aux défis quotidiens des Bruxelloises et des Bruxellois francophones“.

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Née à Bruxelles en 1995, et diplômée en Sciences politiques de l’Université libre de Bruxelles (ULB), Leila Agic est devenue la plus jeune conseillère communale de Molenbeek-Saint-Jean en 2018. Elle a été élue députée au Parlement bruxellois en 2019, à l’âge 24 ans.

Cette féministe convaincue est à l’initiative de la création de la Commission de l’égalité des chances et des droits des femmes au Parlement bruxellois. Elle s’est illustrée dans la lutte contre le harcèlement de rue, le cyberharcèlement et pour une meilleure prise en charge de l’endométriose.

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Jeune maman, Leila Agic est également engagée sur les questions de parentalité, de petite enfance et de mobilité inclusive, avec une attention particulière aux réalités vécues par les familles et les parents-solo. Au niveau local, Mme Agic est actuellement active à Jette, où elle est cheffe du groupe PS.

Belga