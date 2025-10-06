Leila Agic à Olivier Corhay : “Le discours est celui de l’extrême droite israélienne. C’est inacceptable”

Conseillère communale à Jette, la socialiste Leila Agic a déposé une plainte contre le chef de file du MR local, Olivier Corhay. Elle était une des invitées de Bonjour Bruxelles ce matin.

Les faits se sont déroulés le 27 août dernier lors d’un conseil communal. Durant un débat sur le drapeau palestinien, l’élu libéral lui a rétorqué qu’elle “était comme les terroristes”. Des propos qui ne peuvent pas être banalisés pour la socialiste.

“La vie politique est devenue violente. Cela fait de nombreuses années qu’en tant que femme, socialiste et racisée, je subis de racisme sur les réseaux sociaux et de voir que ces propos peuvent s’immiscer dans une assemblée démocratique, il ne faut pas les laisser passer.” Leila Agic a donc porté plainte pour injure publique, diffamation, discrimination avec constitution de partie civile. “Le discours est celui de l’extrême droite israélienne. C’est inacceptable que cela arrive dans une assemblée belge. Je n’oublie pas les actes terroristes que nous avons connus dans cette Région, et faire cette comparaison alors que des centaines de Bruxellois ont été touchés par le terrorisme, ce n’est pas acceptable.”

Pour Leila Agic, les paroles ne peuvent être banalisées et on ne peut prendre l’excuse des tribunaux surchargés. De plus, Olivier Corhay a eu un mois pour s’excuser, ce qu’il n’a pas fait.

Dans la Libre Belgique du week-end, Paul Magnette, le président du PS, estime que l’extrême droite s’organise au sein du MR et a invité les partis et la société civile à débattre des idées d’extrême-droite. “Il était temps de poser le débat sur la table et qu’on réfléchisse à l’avenir. Que deviendrait-il du MR si cela continue comme ça ? Je n’ai pas envie qu’on tombe dans les dérives françaises, commente Leila Agic. J’espère que les démocrates au sein du MR vont se ressaisir et faire que dans 4 ans, on puisse toujours gouverner avec eux. Ils doivent se rendre compte que le danger est là et oui, si cela continue, je ne sais pas si je pourrais gouverner avec le MR. Je ne me vois pas être dans un collège avec Olivier Corhay.”

■ Interview de Leila Agic, conseillère communale à Jette et députée socialiste, par Fabrice Grosfilley