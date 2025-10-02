Leila Argic attaque Olivier Corhay en justice : “Il y a des lignes rouges qu’on ne peut pas banaliser”

En août, une altercation avait eu lieu entre Leila Argic et Olivier Corhay lors d’un conseil communal à Jette. L’élue PS a choisi d’attaquer son homolgue MR en justice.

Elle attendait des excuses, elles ne sont jamais venues. Par conséquent, Leila Agic a choisi d’agir et de porter plainte contre Olivier Corhay. “Vous êtes comme les terroristes”, avait lancé le conseiller communal MR lors du conseil communal de Jette, le 27 août dernier. Le débat portait sur l’installation du drapeau palestinien sur la façade de l’hôtel communal.

Dans un message Facebook, l’élue PS a expliqué sa démarche. “Il y a des lignes rouges qu’on ne peut pas banaliser”, a-t-elle commencé. “Oui, la vie politique peut être rude. Mais elle ne doit jamais devenir le terrain de propos discriminatoires ou d’amalgames aussi graves. En tant qu’élue, en tant que femme racisée, je refuse de laisser passer ce type de faits dans l’enceinte d’un conseil communal. Nous passons déjà, avec de nombreux collègues socialistes, nos journées à subir des attaques racistes sur les réseaux sociaux, mais nous devons protéger nos assemblées !”

Elle a donc choisi de saisir la justice. “Beaucoup me l’ont dit, beaucoup l’attendaient : déposer plainte était nécessaire. Ce n’est pas un geste anodin. C’est une manière de dire clairement que ces mots ont un poids, et qu’ils doivent avoir des conséquences.”

Malgré tout, elle a conscience qu’il s’agit d’un geste symbolique. “Je n’ai aucune illusion sur la lenteur de la procédure. Mais je sais que le silence aurait été pire. Parce que ce qui s’est passé dépasse ma personne : ce soir-là, je portais la position de milliers de Jettois.es, de Belges qui n’acceptent pas le génocide qui a lieu en ce moment à Gaza. Et non, nous ne pouvons pas être traités de terroristes pour cela.”

