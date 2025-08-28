“Le drapeau palestinien est le symbole d’un mouvement terroriste” : incident au conseil communal de Jette

Le chef de groupe MR-Open Vld, Olivier Corhay a provoqué l’indignation au conseil communal de Jette ce mercredi soir en qualifiant le drapeau palestinien de drapeau de “symbole d’un mouvement terroriste”, et en assimilant la cheffe de groupe PS, Leila Agic à une terroriste. Contacté ce jeudi, il s’explique, et assume.

Un vif incident a secoué le conseil communal de Jette ce mercredi soir, entraînant le départ des élus de l’opposition (PS, PTB et Team Fouad Ahidar) en plein débat sur le retrait du drapeau palestinien devant la maison communale.

En juin dernier, le conseil communal de Jette avait adopté une résolution en solidarité avec Gaza, prévoyant de hisser le drapeau palestinien pendant un mois devant la maison communale, mais celui-ci ne serait resté qu’une vingtaine de jours. “Quand le jour a été choisi pour hisser le drapeau, ça s’est fait sans concertation avec les chefs de groupe qui avaient porté la motion. Et finalement, le drapeau a été retiré très rapidement. J’ai alors voulu des explications“, confie Leila Agic. Pour le chef de groupe du MR, le retrait du drapeau fait partie d’une procédure “tout à fait logique. Il y a toujours une période où l’on commémore des incidents et malheureusement, d’autres suivent et on passe au suivant”, explique-t-il.

C’est lors de cette interpellation qu’Olivier Corhay est intervenu. Selon une vidéo diffusée par l’élue socialiste, il a qualifié le drapeau palestinien de “symbole d’un mouvement terroriste”. Ce à quoi la socialiste a vivement réagi : “C’est scandaleux. Ce drapeau représente un peuple colonisé, reconnu par de nombreux États. Dire que c’est un drapeau terroriste revient à traiter toutes les victimes civiles à Gaza de terroristes”, s’indigne-t-elle.

Si certains dénoncent l’amalgame fait par le chef de groupe MR, celui-ci nous répond ce jeudi que “le drapeau palestinien est utilisé par le Hamas, qui est un groupe terroriste. Si vous interrogez 100 personnes en leur demandant à quoi ressemble le drapeau du Hamas, ils ne le sauront pas”.

De son côté Leila Agic nous raconte que celle-ci a tenté de réagir : “Je l’ai interrompu, ce qui l’a mis hors de lui. Il m’a alors lancé : ‘Vous êtes comme les terroristes.’ Là, on a basculé. Ce genre de propos est grave et inacceptable”.

À ce propos Olivier Corhay affirme : “Des hurlements, des cris.. Il était impossible de s’exprimer dans ces conditions. On n’a pas toujours les mêmes points de vue, mais c’est la force de la démocratie de laisser les gens s’exprimer”. Il dénonce un “climat de terreur” et confirme que le ton est monté très fort. “J’ai dit qu’elle agissait comme les terroristes parce qu’elle empêchait les autres d’avoir un autre point de vue et qu’elle parlait plus fort pour se faire entendre”, rajoute-t-il.

Face à l’absence de réaction claire de la bourgmestre Claire Vandevivere (Les Engagés) et du président du conseil, Leila Agic et son groupe ont quitté la séance. Les élus du PTB et de la Team Fouad Ahidar les ont rapidement rejoints.

“Il faut une réaction claire”

La bourgmestre, de son côté a tenté d’apaiser les tensions, appelant au calme dans l’assemblée. Mais pour la cheffe de groupe socialiste, la réaction n’était pas à la hauteur. “Elle s’est adressée à nous comme à des enfants dans une cour de récréation”.

De son côté, le président du Conseil communal, a par la suite, adressé un e-mail condamnant l’assimilation des propos de Leila Agic à du terrorisme et a demandé des excuses de la part du groupe MR-Open Vld. “On se désolidarise totalement des propos tenus qui sont inacceptables”, rajoute Claire Vandevivere (Les Engagés), bourgmestre de Jette.

Aucune excuse

Le PS va plus loin, et réclame, par voie de communiqué, des excuses publiques. “À ce jour, je n’ai reçu aucune excuse publique. J’estime y avoir droit. Il faut une réaction claire de la bourgmestre”, rajoute Leila Agic.

L’élue socialiste appelle les membres du collège à se désolidariser des propos tenus. “On ne peut pas voter une motion de solidarité avec Gaza en juin, et ensuite laisser passer ce genre de discours au sein du Conseil communal”. Elle confie que de nombreuses personnes lui ont conseillé de porter plainte, mais qu’elle prend le temps d’y réfléchir.

Les conseillers du groupe MR-Open Vld se sont réunis ce matin, et ont décidé d’un commun accord de ne présenter “aucune excuse”, nous confirme le chef de groupe du MR, Olivier Corhay.

