L’échevin boitsfortois Victor Wiard élu président des Engagés bruxellois

Victor Wiard, échevin à Watermael-Boitsfort, a été élu à la présidence des Engagés bruxellois. Il remplace Christophe De Beukelaer.

Suite à l’annonce, il y a quelques semaines, du souhait de Christophe De Beukelaer de se mettre en retrait de la vie politique au terme des négociations bruxelloises, la fédération régionale des Engagés a élu Victor Wiard, échevin à Watermael-Boitsfort, annonce le parti ce vendredi matin.

“Je suis sincèrement content d’avoir été élu, et c’était dans l’ordre des choses, comme annoncé lorsque nous nous étions portés candidats avec Christophe, alors appelé à devenir ministre. Je vais pouvoir finaliser notre feuille de route #Engagés2030, entamée depuis plusieurs mois avec les membres, élus locaux et régionaux. Nos objectifs sont clairs : faire vivre les idées et combats des Engagés dans la capitale, faire remonter les problématiques bruxelloises au coeur du mouvement, et fédérer une base solide pour gagner les élections de 2029 et 2030“, a-t-il indiqué.

Pour s’entourer, le nouveau président s’est adjoint la vice-présidence de Hosni Essaouiki et Sonia Brogniez (cette dernière, en charge de la périphérie) et de Fatiha El Ikdimi (nommée référente politique aux enjeux communaux).

“La nouvelle équipe a reçu tout le soutien du comité hier. Avec Gladys Kazadi, cheffe de groupe au Parlement bruxellois, et Elisabeth Degryse, ministre-présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles, nous avons un attelage solide, cohérent et enthousiaste, prêt à faire la course en tête à Bruxelles“, a commenté le président des Engagés, Yvan Verougstraete.

ArBr – Photo : Les Engagés