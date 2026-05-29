Foyer anderlechtois : “M. Mostefa a la présomption d’innocence pour des affaires pénales, pas pour des affaires administratives”

Louis de Clippele, député bruxellois (MR) et membre de la commission logement, était l’invité de Bonjour Bruxelles. Interrogé par Fabrice Grosfilley, il est longuement revenu sur le dossier du Foyer anderlechtois.

Interrogée en commission du Logement du Parlement bruxellois, la secrétaire d’État régionale en charge du Logement Karine Lalieux (PS) a répété jeudi de nombreux éléments déjà évoqués vendredi dernier en séance plénière du Parlement bruxellois lorsqu’elle avait aussi été questionnée sur les soupçons de clientélisme au sein du Foyer anderlechtois. Ces réponses n’ont toutefois pas satisfait la majeure partie des députés, prêts à approuver, lundi, la création d’une commission d’enquête à ce sujet.

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“Je réitère quand même qu’au niveau pénal, Monsieur Mostefa a la présomption d’innocence, mais on doit bien rappeler que c’est pour des affaires pénales, pas pour des affaires administratives. On peut le constater par exemple dans le dossier du foyer anderlechtois. Il y a quelques mois déjà, en novembre, il y a des personnes qui ont été mises de côté par rapport aux irrégularités constatées, où on a vu 744 dossiers dans la liste d’attente du logement social qui s’étaient déplacés. Nous, au Parlement, on n’a pas très bien compris pourquoi. Est ce que c’était une erreur technique ? Est ce que c’était une volonté de fraude ? On nous a dit que l’enquête était en cours, mais en tout cas, la personne a été démise de ses fonctions.“, souligne Louis de Clippele.

Le député bruxellois explique aussi qu’un flou total entoure le fonctionnement du Foyer anderlechtois : “on entend énormément de choses, on entend des positions de défense qui ne répondent pas vraiment aux accusations précises. Et donc nous, c’est pour ça et c’est pour une raison de clarté et de transparence qu’on a demandé qu’il y ait une commission d’enquête.”

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En parallèle, quatre enquête ont été ouvertes par le parquet de Bruxelles notamment à la suite du reportage de l’émission “Pano” de la VRT consacré à l’attribution de logements sociaux à Anderlecht. “Chacun fait son travail. La justice va vérifier si la loi a été respectée, oui ou non. Une commission d’enquête vérifie si les réglementations qui sont en place sont bonnes et si elles nécessitent d’être modifiées. Nous, c’est ça qu’on veut voir. On veut voir avec le code bruxellois du logement, avec toutes les règles qui s’appliquent au logement social, si ce qui nous est présenté ici est possible et comment est-ce qu’on change la législation pour faire en sorte que ça n’arrive plus.”, resitue Louis de Clippele.



Le député MR réfute les accusations portées contre les libéraux qui souhaiteraient affaiblir le secteur du logement social en profitant de ce dossier : “à titre personnel, c’est une attaque que je trouve quand même très, très forte et qui est très dure à avaler pour une raison très simple. Le logement social, ce n’est pas une question binaire, ce n’est pas pour ou contre le logement social. Le logement social, c’est une politique fondamentale ici à Bruxelles, pour pouvoir aider des ménages qui en ont besoin. Mais notre vision du logement social, c’est une vision où le logement social doit être durable. Pour l’instant, le logement social est malade. On l’a vu depuis de nombreux mois.”

Dans le reste de l’interview, il aborde également l’évaluation de la grille des loyers et la mise sous tutelle de la commune de Saint-Josse.

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Louis de Clippele dans la vidéo en tête d’article