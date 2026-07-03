Commission d’enquête sur le Foyer anderlechtois: la majorité refuse de modifier l’ordre du jour pour reporter l’échéance

La majorité MR-PS-Engagés/Groen-Anders-Vooruit-CD&V a refusé vendredi en séance plénière du Parlement bruxellois de modifier l’ordre du jour de ses travaux pour débattre de l’opportunité de reporter l’échéance des travaux de la commission d’enquête sur le Foyer anderlechtois.

La date limite du 21 juillet a été fixée dans l’ordonnance du 5 juin portant création de cette commission qui se penche sur les soupçons d’irrégularités au Foyer mis en exergue par un reportage de la VRT. Il a induit jusqu’à présent un travail à un rythme effréné à raison de parfois cinq à six séances par semaine, la plupart du temps de douze à quinze heures.

L’annonce, cette semaine, du renoncement de la rapporteure Marie Cruysmans (Les Engagés-majorité) à ce mandat, en raison de ces conditions de travail qui, selon elle, ne permettent pas un travail rigoureux, a été mise à profit en commission, par l’opposition, pour tenter d’obtenir un délai supplémentaire.

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Le président de la commission qui n’est autre que le président du Parlement, Bertin Mampaka (MR), avait alors rappelé que la seule voie possible était une modification de l’ordonnance. Dont acte, vendredi: le député Ecolo Kalvin Soieresse Njall a demandé, dès l’ouverture de la séance plénière, de modifier l’ordre du jour afin d’examiner une proposition de modification de l’ordonnance en ce sens.

Il a été soutenu dans sa demande par l’opposition dans son ensemble. Gilles Verstraeten (N-VA) a notamment souligné qu’en raison de la durée des auditions, il était impossible pour les commissaires de consulter en même temps les innombrables documents – dont des milliers de pages transportées par camion du Foyer au Parlement – et d’en tenir compte lors des auditions.

Mais la majorité a fait chorus, en l’absence remarquée de Marie Cruysmans, pour rejeter la demande de modification de l’ordre du jour par 40 contre (et 25 pour).

Belga