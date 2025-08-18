Formation bruxelloise : Le facilitateur a rencontré Groen et Vooruit ce lundi avant la N-VA demain

Yvan Verougstraete, le président des Engagés désigné la semaine passée ‘facilitateur’ en vue de la formation d’un gouvernement bruxellois, a rencontré ce lundi des représentants de Groen et de Vooruit, a indiqué sa porte-parole.

Interview d’Yvan Verougstraete par Valérie Leclercq

Demain/mardi matin, ce sera autour de la N-VA de s’asseoir autour de la table. “Pour la suite, des rencontres sont prévues jusqu’à mecredi, on préfère ne pas communiquer l’agenda afin de se donner toutes les chances d’aboutir dans la sérénité”.

Ce lundi, le facilitateur a reçu Elke Van Den Brandt (Groen) dans la matinée et Ans Persoons(Vooruit) après-midi. “Ces rencontres ont été positives, les différents partis ayant la volonté d’avancer dans une direction commune pour sortir Bruxelles de la crise”, a assuré l’entourage d’Yvan Verougstraete. Jusqu’à présent, seule la Team Fouad Ahidar (TFA)a refusé l’invitation.

“Yvan Verougstraete en prend acte et le regrette car l’objectif était de rencontrer tous les partis démocratiques qui ont chacun une responsabilité” pour sortir de l’impasse, a-t-on encore précisé du côté du facilitateur. Pour justifier son refus, la Team Fouad Ahidar avance quant à elle “le manque de neutralité” du président des Engagés.

“Dans des déclarations récentes, il a dit qu’il ne gouvernerait pas avec nous”, a-t-elle rappelé. “Comment pouvons-nous espérer construire un projet commun lorsque le facilitateur lui-même commence par exclure certains acteurs? Cette mission est vouée à l’échec. Nous refusons de perdre notre temps et celui des Bruxellois dans des discussions biaisées où les cartes sont déjà truquées”, a asséné la TFA dans un communiqué. “Mais il est important d’être clair: si la TFA est reconnue comme un partenaire politique légitime pour la formation d’un gouvernement, nous sommes prêts au dialogue”, a-t-elle ajouté.

