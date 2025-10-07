Formation bruxelloise : début d’une phase cruciale ce mardi après-midi

Six partis sont à la table pour trouver des pistes d’économies.

Sous la direction du formateur David Leisterh (MR), le MR, le PS, Les Engagés, Groen, Open VLD et Vooruit ont entamé lundi après-midi leur troisième semaine de négociations budgétaires. À l’issue de la réunion, la discrétion restait de mise.

Après avoir enfin pu s’accorder en fin de semaine dernière sur le cadre budgétaire, les six partis peuvent désormais entrer dans le vif du sujet et discuter des chiffres. L’objectif est de réduire le déficit d’un milliard d’euros. Les discussions partent d’un déficit estimé à 1,5 milliard, alors que l’Open VLD tenait jusqu’ici à une base de 1,2 milliard, avant d’accepter samedi de poursuivre les négociations.

Le négociateur libéral Frédéric De Gucht a toutefois déploré le manque d’ambition des autres formations. Sur le milliard d’économies visé, 750 à 800 millions devraient provenir de coupes budgétaires.

Les discussions reprendront mardi à 14h30 au BIP, et porteront notamment sur les investissements et les entreprises publiques régionales, telles que la Stib ou la SLRB.

Belga, image Belga : David Leisterh et Ahmed Laaouej ensemble ce 19/9 à la rentrée de l’ULB