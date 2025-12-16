Groen doit se trouver un nouveau leader après l’annonce de Bart Dhondt de sa volonté de jeter l’éponge.

Elke Van den Brandt n’est pas candidate à la présidence de Groen. “Ma responsabilité, c’est la formation“, a-t-elle déclaré sur Terzake, en référence aux négociations bruxelloises.

“J’aime beaucoup mon parti, et j’aimerais naturellement occuper ce rôle, mais en ce moment, une nouvelle tentative est en cours à Bruxelles. J’ai une responsabilité à prendre, et je compte le faire“, a-t-elle répondu à la question de sa candidature à la présidence du parti.

En Région bruxelloise, où Elke Van den Brandt est formatrice néerlandophone, Yvan Verougstraete (Les Engagés) a lancé une nouvelle tentative visant à réunir une majorité de centre-gauche.

