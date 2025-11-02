Division 1A : Anderlecht se joue 3-1 de Malines et renoue avec la victoire

Adriano Bertaccini a concrétisé un bon début de match des Mauve et Blanc en trompant Nacho Miras d’un tir des 20 mètres, après un ballon perdu par la défense (12e). Ilay Camara aurait pu doubler la mise peu après, mais la transversale a repoussé sa reprise (17e). Au lieu de cela, Malines a égalisé lorsque Mathis Servais a repris victorieusement un centre de la droite de Bill Leeroy Antonio (20e). Anderlecht a rapidement repris l’avantage grâce à Mihajlo Cvetkovic, après un bon travail de Nilson Angulo (25e).

En seconde période, Angulo s’est joué de deux défenseurs avant de tromper Miras pour le troisième but anderlechtois (60e). Thorgan Hazard d’un côté (66e) et Lion Lauberbach de l’autre (70e) ont manqué le cadre en excellente position. La dernière frayeur pour le Sporting était une reprise de Servais terminant sur le toit du but (77e).

Ce succès, après un partage et une défaite, permet à Anderlecht (22 points) de dépasser Malines et La Gantoise (20 points) et de prendre la troisième place du classement, derrière l’Union Saint-Gilloise (32 points) et le Club Bruges (29 points), vainqueurs respectivement de Zulte Waregem (1-4) et de Dender (2-1) plus tôt dans la journée. La Gantoise se déplace dimanche à Oud-Heverlee Louvain.