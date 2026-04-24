David Weytsman élu nouveau président du MR bruxellois

David Weytsman a été élu ce vendredi président de la régionale bruxelloise du Mouvement Réformateur, avec 71,34 % des voix.

Le dépouillement a été organisé du 21 au 24 avril au siège du Mouvement Réformateur, sous la présidence du Bureau électoral de Viviane Teitelbaum.

Le président du CPAS de Bruxelles-Ville l’emporte largement face à ses deux adversaires : Geoffroy Coomans de Brachène (26,63 %) et Yvan Kerekes (2,02 %). Weytsman succède ainsi à David Leisterh à la tête du MR Bruxelles et Périphérie.

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Geoffroy Coomans de Brachène avait incarné une ligne plus à droite, défiant son rival sur les questions de neutralité de l’État et de clarté idéologique. Le député bruxellois, soutenu par le ministre-Président Boris Dilliès, avait notamment accusé Weytsman d’être “Ecolo et PS compatible” — des propos fermement rejetés par l’intéressé.

Le président du MR Georges-Louis Bouchez, qui soutenait la candidature de Weytsman, s’est félicité du résultat : “Je tiens d’abord à saluer la bonne tenue de ces élections internes, qui témoignent de la vivacité démocratique du Mouvement Réformateur. Avec cette nouvelle présidence bruxelloise, le MR est pleinement en ordre de marche : nos structures internes ont toutes été renouvelées, nous sommes présents dans l’ensemble des gouvernements et actifs sur le terrain, en tant que premier parti à Bruxelles et en Wallonie. Je souhaite pleine réussite à David dans sa mission et l’unité du MR bruxellois, riche de sa diversité à l’image de la région Capitale. Le MR démontre une fois de plus, qu’on soit membre ou élu, que nous sommes d’abord des militants au service de nos idées, de nos régions et de notre pays.” déclare-t-il dans un communiqué du parti.

Âgé de 44 ans, David Weytsman est tombé très jeune dans le bain de la politique, il y a près de 20 ans, lorsqu’il accompagna Jacques Simonet dans ce qui avait constitué sa dernière campagne politique.

Il a travaillé tour à tour comme assistant parlementaire et comme conseiller dans les cabinets des ex-ministres fédéraux Didier Reynders et Charles Michel. Échevin de la Ville de Bruxelles et député bruxellois durant sept ans, il a été élu à chacune des élections communales et régionales auxquelles il a participé depuis 2012.

Rédaction