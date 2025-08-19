Passer la navigation
Crise politique : le “facilitateur” Yvan Verougstraete a poursuivi ses contacts ce mardi

Mercredi, il entend s’entretenir avec les représentants des partis qu’il n’a pas encore vus (dont, théoriquement, le PS et le MR).

Le “facilitateur” Yvan Verougstraete a poursuivi mardi ses contacts avec les différents partis représentés dans la capitale, avec la N-VA, PTB, Défi et Ecolo. Mercredi, il entend s’entretenir avec les représentants des partis qu’il n’a pas encore vus (dont, théoriquement, le PS et le MR), pour boucler le tour entamé lundi et s’atteler à la rédaction d’une “note-cadre”, dans l’espoir de donner un nouvel élan à la formation d’un gouvernement régional bruxellois.

Le président des Engagés avait annoncé la semaine dernière avoir été “mandaté” en tant que facilitateur par quatre partis, le sien ainsi que Groen, Vooruit et le CD&V. De quoi “relancer la dynamique” à Bruxelles, où le gouvernement est en affaires courantes depuis 14 mois, dans l’attente d’un successeur.  À la présidence des Engagés, on se dit “conscient” des difficultés passées, dont le refus du PS de former un gouvernement avec la N-VA, mais on sent jusqu’ici “la volonté de travailler ensemble”. On ne donne pour le reste aucun détail sur le contenu des échanges.

“Jusqu’ici, on a beaucoup parlé des majorités. Nous voulons retourner la question, partir du contenu”, indique la porte-parole d’Yvan Verougstraete mardi. La note-cadre qui sortira de ces discussions devra lister les principaux points pour sortir de la crise; restera ensuite à voir “qui a envie de faire partie de l’initiative”.

Belga

19 août 2025 - 18h21
Modifié le 19 août 2025 - 18h21
 

