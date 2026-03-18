Boris Dilliès : “L’urgence a dicté de présenter un budget de redémarrage qui devra être ajusté”

Le gouvernement bruxellois a choisi l’urgence de déposer un projet de budget en trois semaines afin d’éviter de fonctionner en douzièmes provisoires jusqu’en juin, a déclaré mercredi le ministre-président bruxellois Boris Dilliès (MR).

Intervenant dans les débats budgétaires en cours en commission des Finances du Parlement bruxellois, celui-ci est venu s’expliquer sur les aspects budgétaires de ses propres compétences en matière de sécurité et de prévention, de relations internationales et de coopération au développement, de tourisme, et de recherche scientifique Mais il a également imprimé de sa marque plusieurs choix politiques plus globaux.

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“Nous sommes parfaitement conscients de la difficulté budgétaire… Dire que l’on va presser de l’eau d’une pierre et raconter des salades en expliquant que demain, on va pouvoir continuer à tout faire, sans augmenter les impôts, sans rien changer ne sera pas ma ligne. La situation financière de la Région bruxelloise est catastrophique. Mon sujet n’est pas de pleurer mille ans sur ce qui a été fait ou pas durant ces vingt ou vingt-cinq dernières années, c’est de voir ce que l’on peut faire et doit faire à présent“, a-t-il averti.

M. Dilliès a également dit assumer que “la politique des cadeaux est terminée car elle n’est plus possible. Ce budget doit essayer de mettre les sous au bon endroit… Les décisions que nous prenons sont compliquées et impopulaires“, a-t-il assumé. Par ailleurs, il a insisté sur le fait que la sécurité reposait avant tout sur une “vision cohérente, une coordination forte et une action déterminée à tous les niveaux“…”pour garantir à chacune et à chacun le droit de vivre dans une ville sécurisée et apaisée“. Dans ce contexte il s’est dit conscient de ses compétences (ndlr: limitées à la coordination) en la matière. “Je ne me prends pas pour un quelconque shérif. Par contre, je tiens compte de la réalité des pouvoirs de chacun et des leviers institutionnels bruxellois. Cela ne veut pas dire que tout peut se faire ici, mais cela ne veut certainement pas dire que rien ne peut se faire ici“, a-t-il encore dit.

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Son intervention d’une quarantaine de minutes a également été marquée par un franc soutien au projet de musée d’art contemporain Kanal. “Je suis de ceux qui pensent que Kanal est probablement une des plus belles et des plus grandes idées que la Région a eu ces dernières années. Je suis très conscient des aspects budgétaires mais je dis et j’assume – ce n’est pas d’aujourd’hui – que le projet Kanal est un des projets les plus porteurs pour Bruxelles notamment pour le quartier dans lequel, il est situé, pour son économie et sa place dans le monde“, a-t-il insisté.

Belga