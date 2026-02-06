Bruno Colmant se lancera en politique aux prochaines élections: “Le temps est venu pour moi”

L’économiste Bruno Colmant sera candidat aux prochaines élections, “fédérales ou régionales”, annonce-t-il sur notre antenne.

“Si j’avais eu le courage de me mettre plus en mouvement, je me serais certainement engagé en politique très tôt dans ma vie. Mais ce n’est pas trop tard parce que je pense qu’aux élections, qu’elles soient fédérales ou régionales, je vais m’investir“, annonce Bruno Colmant dans l’émission “A travers le miroir“. “Le temps est venu pour moi d’avoir pu rassembler mes pensées, mes convictions, d’être surtout bien aligné avec moi-même, et d’avoir cette autonomie de ne plus devoir dépendre d’une entreprise qui m’emploie et donc d’être de nouveau face à moi-même.”

S’il ne “sait pas encore tout à fait” avec quel parti il envisage de se lancer en politique, Bruno Colmant précise qu’il ne s’agira pas “d’un parti aujourd’hui dans la majorité”. Proche “amicalement et académiquement” des socialistes Paul Magnette et Thomas Dermine, il se dit aussi “proche de DéFI”. En mai prochain, il sera d’ailleurs le référent de l’un des ateliers en interne du parti, “Libéralisme durable”.

En septembre dernier, Bruno Colmant a intégré le conseil d’administration de Nagelmackers en tant qu’administrateur indépendant. A 64 ans, a une longue expérience dans le secteur de la finance et a notamment occupé des postes de direction à la Banque Degroof Petercam (CEO), chez ING (CFO), chez AGEAS (Directeur Général adjoint), et à la Bourse de Bruxelles, où il a été président-directeur général et membre du comité exécutif de la Bourse de New York (NYSE). Il est membre du conseil d’administration de plusieurs sociétés, dont I-Care, ainsi que des holdings cotées New Tree et Brederode, dont il est le président. Il est également chargé de cours invité dans plusieurs universités et a signé en 2024 l’essai “Une brûlante inquiétude: Plaidoyer pour le retour de l’État stratège “.

