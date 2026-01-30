Bernard Clerfayt bloque le départ de Nawal Ben Hamou : “C’est totalement inaudible”

Bernard Clerfayt a refusé la démission de la secrétaire d’Etat Nawal Ben Hamou, qui souhaitait devenir échevine à la Ville de Bruxelles.

Alors que le gouvernement bruxellois est depuis 600 jours en affaires courantes, la secrétaire d’Etat bruxelloise au Logement Nawal Ben Hamou (PS) avait remis sa démission pour pouvoir prendre ses fonctions d’échevine à la Ville de Bruxelles.

Problème : son départ a été bloqué par… le ministre bruxellois des Pouvoirs locaux Bernard Clerfayt (DéFI). Jeudi, il a refusé de signer l’arrêté de remplacement de Nawal Ben Hamou. “Ce n’est pas possible, aujourd’hui, que l’on remplace un secrétaire d’Etat dans un gouvernement en affaires courantes. Cela renvoie le signale que c’est volontairement que les uns s’en vont et que les autres restent. Moi ce n’est pas volontairement que je reste. Nous restons tous parce qu’il faut assumer les affaires courantes, en attendant qu’une vraie majorité arrive. Deuxièmement, ça envoie comme signale de la part du PS que les affaires courantes vont encore durer longtemps. C’est totalement inaudible. Elles ne peuvent pas durer longtemps. Et s’il faut une majorité, au parlement, pour voter le remplacement de madame Ben Hamou, que cette majorité serve à installer un vrai gouvernement !“, commente-t-il à notre micro.

Du côté du PS, on cherche actuellement une voie juridique. L’idée est de proposer un remplaçant à la séance plénière de vendredi prochain.

