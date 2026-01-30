600 jours sans gouvernement : “Maintenir des exclusives, aujourd’hui, je ne peux plus l’entendre”
Lors de notre édition spéciale “600 jours sans gouvernement à Bruxelles”, Alain Maron, ministre bruxellois de l’Environnement (Ecolo), déplore la stratégie des partis engagés dans les négociations.
Il estime que le maintien d’exclusives entre partis n’est plus tenable plus d’un an après les élections.
“Notre incapacité à trouver des points de convergence finit par décrédibiliser toute la région. Je sais ce que je préfère et ce que mon parti préfère, comme effort en recettes et en dépenses mais de là à faire des exclusives (…), moi je ne peux plus entendre ça” lance-t-il.