Zone de basses émissions : votre véhicule est-il concerné par les nouvelles règles ?

La Région bruxelloise durcit ses règles de circulation ce 1er janvier.

Avec la nouvelle année, une nouvelle étape de la zone de basses émissions entre en vigueur. Dès aujourd’hui, les véhicules diesel Euro5 et essence Euro2 sont interdits de circulation en Région bruxelloise.

La mesure avait d’abord été reportée à la suite d’un vote au Parlement bruxellois, avant que ce report ne soit annulé par la Cour constitutionnelle. Elle est donc bel et bien d’application depuis ce matin.

■ Reportage de Valentine Rolus, Rémy Rucquoi, Jacques Vermeer et Stéphanie Mira