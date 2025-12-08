Zinneke parade 2026: le Parlement bruxellois veut que l’incertitude financière soit levée

La commission des Finances du Parlement bruxellois a approuvé lundi à une large majorité une proposition de résolution de Benjamin Dalle (CD&V) appelant le gouvernement bruxellois à clarifier immédiatement la situation financière de l’asbl Zinneke en vue de l’année 2026 dans le budget régional. Le MR a voté contre et la N-VA s’est abstenue.

La Zinneke parade a lieu tous les deux ans. L’événement préparé durant de longs mois bénéficie de subsides régionaux significatifs, mais l’absence de gouvernement de plein exercice dans un contexte budgétaire difficile rend ce financement incertain.

Depuis l’an 2000, la Zinneke Parade s’est imposée comme une manifestation biennale rassemblant des milliers de Bruxellois de tous horizons dans un processus créatif, participatif. Ce cortège constitue un des rares héritages durables de l’élan culturel donné par Bruxelles 2000 – Capitale européenne de la culture.

À chaque édition, plus de 150 associations, écoles, organisations de jeunesse, …et artistes participent à un processus collectif de deux ans.

Depuis ses débuts, la Région de Bruxelles-Capitale est partenaire de l’asbl Zinneke et reconnaît la parade comme un vecteur de cohésion sociale et d’expression culturelle. Néanmoins, le soutien structurel actuel ne couvre qu’une part du budget global, rendant l’association dépendante de décisions budgétaires annuelles.

Selon Benjamin Dalle, l’organisation a demandé des garanties quant aux subsides de fonctionnement, qui représentent 35 à 40 % du budget total. Sans ces garanties, l’édition 2026 risque d’être fortement réduite, voire annulée.

La résolution demande au gouvernement bruxellois d’allouer dès à présent les moyens nécessaires pour que l’asbl puisse continuer à travailler à une édition 2026 intégrale de la parade. Dans sa proposition, M. Dalle plaide également en faveur d’un cadre de financement structurel et pluriannuel.

La résolution a été cosignée par DéFI, Ecolo et Team Fouad Ahidar aux quels se sont joints lundi le PTB-PVDA et le PS.

Belga – Photo : Belga Image