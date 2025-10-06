Passer la navigation
La Zinneke parade inquiète pour sa tenue en 2026

Faute de budget et de perspectives claires, les organisateurs de la Zinneke Parade sont inquiets. Ils ont réduit d’un tiers le nombre de Zinnodes et craignent de devoir annuler l’édition 2026. C’est ce que révèle Bruzz.

L’asbl Zinneke attend toujours des précisions sur les fonds de fonctionnement régionaux, qui représentent 35 à 40 % de son budget total. Tant que ces précisions ne seront pas confirmées, l’organisation ne peut prendre aucune décision concernant la préparation de la prochaine édition. Les fonds disponibles devraient être distribués d’ici fin octobre, mais le montant dont l’organisation disposera pour fonctionner n’est pas encore connu.

Ce qui est certain, c’est que l’association a décidé de supprimer un tiers des Zinnodes habituellement présent. Et la parade pourrait même être annulée. “Cela porte atteinte non seulement à une tradition culturelle, mais aussi au tissu social bruxellois”, explique l’asbl à Bruzz.

La Zinneke Parade a fêté ses 25 ans d’existence l’an dernier.

V.Lh.

06 octobre 2025 - 09h29
Modifié le 06 octobre 2025 - 09h29
 

