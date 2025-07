ZIJkant et Lime dénoncent l’inégalité de genre dans la mobilité avec “Women Ride The City”

L’initiative vise à attirer l’attention sur l’écart entre les sexes en matière de mobilité. En effet, 77 % des femmes n’utilisent pas les vélos partagés en raison de préoccupations liées à la sécurité et à l’infrastructure insuffisante, selon un communiqué de ZIJkant.

Le mouvement féministe ZIJkant et l’entreprise de vélos partagés Lime ont lancé ce dimanche vers 14h à Bruxelles la balade à vélo “Women Ride The City”.

Une enquête récente menée par IPSOS révèle que 77 % des femmes en Belgique refusent d’utiliser les vélos ou trottinettes partagés. Seules 11 % d’entre elles en font un usage hebdomadaire. Les femmes redoutent l’insécurité dans l’espace public et une infrastructure cyclable inadéquate, des obstacles particulièrement problématiques la nuit. 20%des répondantes refusent de circuler à vélo la nuit, invoquant un trafic dangereux et le manque de pistes cyclables séparées. 30% citent un éclairage insuffisant comme deuxième obstacle le plus important. Par ailleurs, seulement 28 % des femmes envisagent d’utiliser un vélo partagé à l’avenir, tandis que 47 % affirment qu’elles ne le feront certainement pas.

■ Interview de Juli Van Garsse, militante ZIJkant au micro de Rémy Rucquoi

“C’est un constat regrettable, car un vélo ou une trottinette, c’est synonyme de liberté et d’indépendance. Comme l’a dit l’activiste américaine Susan B. Anthony en 1880 : ‘La bicyclette a fait plus pour l’émancipation des femmes que n’importe quoi d’autre dans le monde’. Nous croyons que la ville appartient à tout le monde, et que la mobilité est une question féministe”, déclare Julie Van Garsse, directrice de ZIJkant. “En roulant ensemble, en apprenant ensemble et en occupant l’espace public, nous envoyons un message fort : Bruxelles appartient aussi aux femmes.”

Pour aborder cette problématique, Lime et ZIJkant unissent leurs forces en organisant une grande parade à vélo dans les rues de Bruxelles. Dimanche à 14h, une trentaine de participantes ont pris la route à vélo pour attirer l’attention sur la question. L’initiative s’inscrit dans une mission plus large visant à combler le fossé entre les sexes en matière de mobilité et à porter un regard féministe sur la ville.

« Women Ride The City » emmène les cyclistes à travers des rues récemment renommées en l’honneur de femmes et met en valeur l’explosion de l’art de rue féministe. Anaïs Maes, échevine de l’Espace public, de l’Urbanisme et de la Mobilité, ainsi que l’artiste Anthea Missy, apportent leurs éclairages tout au long du parcours. La balade se termine en fête devant la fresque murale de l’école maternelle Léopold I à Laeken, créée en 2020 pour ZIJkant par Missy.

“Chez Lime, nous croyons que la micromobilité partagée doit être accessible à toutes et tous, et qu’elle est synonyme de liberté. Mais aujourd’hui, huit femmes sur dix en Belgique déclarent ne pas se sentir libres de se déplacer comme elles le souhaitent en ville”, souligne Sofie Staelraeve, responsable des affaires publiques chez Lime. “Women Ride the City n’est pas qu’une simple balade à vélo, c’est un appel à la visibilité, à la sécurité, à l’inclusion. Nous voulons contribuer à créer un environnement urbain où chacun et chacune se sent le ou la bienvenue et en confiance à vélo.”

Belga