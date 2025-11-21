Zakia Khattabi sur un retour à la coprésidence d’Ecolo : “Ce n’est pas la piste que je privilégie”

L’ancienne coprésidente d’Ecolo Zakia Khattabi était l’invitée de Bonjour Bruxelles ce jeudi matin. Alors que le parti écologiste est plongé dans une crise interne depuis la démission surprise de ses coprésidents Marie Lecocq et Samuel Cogolati, la question de l’intérim est sur la table. Le Conseil de fédération du parti se réunit ce soir à Namur pour décider de la suite à donner à cette vacance du pouvoir.

Parmi les noms évoqués pour assurer une coprésidence intérimaire, celui de Zakia Khattabi, aujourd’hui cheffe de groupe au Parlement bruxellois, revient régulièrement. Elle assure pourtant ne pas privilégier cette option.

“Honnêtement, ce n’est pas le scénario que je privilégie, et de ce que j’en sais Stéphane non plus“, explique-t-elle, en référence à Stéphane Hazée, chef de file des Verts en Wallonie. “Nous sommes à disposition de notre parti, comme nous l’avons été ces dernières semaines auprès de Marie et de Samuel, mais ce n’est pas la piste que nous privilégions, ni lui ni moi.“

L’ex-ministre du Climat souligne surtout la charge de travail considérable qu’impliquerait une telle fonction. “Dans l’état actuel de la situation, il faudrait être disponible à 100 %. Or, nous sommes tous deux chefs de file dans nos régions respectives. Vous connaissez la situation en Wallonie et à Bruxelles : il est important que nous nous concentrions sur ce travail-là. Même à titre intérimaire, ce serait une trop grosse charge.“

Zakia Khattabi ne ferme toutefois pas la porte à un soutien ponctuel au parti dans cette période délicate. “Nous sommes évidemment à disposition du parti si nécessaire“, a-t-elle précisé.

Une proposition de coprésidence intérimaire sera présentée ce soir au Conseil de fédération, qui devra trancher dans les prochaines heures sur la formule à retenir jusqu’à l’organisation de nouvelles élections internes.

■ Interview de Zakia Khattabi au micro de Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles