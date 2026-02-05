Zakaria, brûlé vif à Anderlecht, s’est réveillé de son coma : “Tout me fait mal”

Les nouvelles de Zakaria, 15 ans, brûlé vif à Anderlecht, sont rassurantes. Le jeune homme est sorti de son coma de plusieurs jours, relatent plusieurs médias. “Il ne se souvient presque de rien de ce qui s’est passé“, réagit sa maman à nos confrères de Het Laatste Nieuws.

Vendredi dernier, sur le quai de Biestebroek, l’adolescent avait été aspergé d’un liquide inflammable avant d’être incendié par trois individus. Zakaria s’est ensuite jeté dans le canal Bruxelles-Charleroi.

La maman affirme à Het Laatste Nieuws que son fils a pu désigner ses agresseurs avant d’être plongé dans le coma et qu’il ne les connaissait pas.

Zakaria, désormais réveillé, a eu la force de témoigner par téléphone auprès du Nieuwsblad. “Tout me fait mal“, dit-il. Il se souvient “d’une dispute” entre son groupe d’amis et un autre, sans se rappeler du motif. “Un garçon m’a versé de l’essence dessus, par derrière. Mais quand je me suis retourné, une partie a aussi éclaboussé mon visage. L’instant d’après, tout était en feu“, raconte-t-il.

L’adolescent devra subir de nombreuses opérations, dont des greffes de peau. Il devra rester à l’hôpital au moins un mois.

Zakaria précise pourtant ne pas être en colère envers ses agresseurs, mais “ne comprend simplement pas“.

Trois suspects âgés de 14, 15 et 16 ans ont été interpellés, présentés devant le juge de la jeunesse et placés dans le centre fermé pour mineurs De Grubbe à Everberg.

La rédaction – Photo : Belga Image