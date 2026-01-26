Yvan Verougstraete appelle les partis à assumer leurs responsabilités : “Il faut dépasser les logiques particratiques”

Comment s’en sortir face à l’impasse politique actuelle ? Après avoir quitté son rôle de formateur, Yvan Verougstraete, président des Engagés, a répondu à la question lors de l’émission Bonsoir Bruxelles ce lundi.

Alors que la Région de Bruxelles-Capitale s’approche du cap des 600 jours sans gouvernement, la situation politique reste bloquée malgré plusieurs tentatives de sortie de crise. Invité ce lundi dans l’émission Bonsoir Bruxelles, Yvan Verougstraete, président des Engagés et ancien formateur, a livré son analyse et appelé les partis politiques à assumer leurs responsabilités.

Après avoir quitté son rôle de formateur dans le cadre de la coalition dite “Guinness”, Yvan Verougstraete estime que l’heure n’est plus aux calculs politiques. Au micro de Fabrice Grosfilley, il a plaidé pour un dépassement des logiques partisanes : “Il faut dépasser les logiques particratiques. Nous ne sommes plus dans la logique des petits jeux ni dans la joute des pouvoirs. Nous sommes aujourd’hui face à une responsabilité : celle de trouver et de construire un projet, peu importe le nom des partis“.

Selon le président des Engagés, une des clés pour débloquer la situation réside dans la volonté de chacun de “ne pas devenir un facteur de blocage“. Il invite ainsi l’ensemble des partis politiques à faire “un examen de conscience“: “Chaque parti doit se demander s’il a réellement tout mis en œuvre pour aider les citoyens et citoyennes” ajoute-t-il.

Interrogé sur la possibilité de réunir autour d’une même table l’ensemble des partis, de la N-VA au PTB, l’ancien formateur n’exclut aucune option. Il estime qu’une remise à plat peut être envisagée après l’échec des tentatives précédentes : “Je pense qu’à un moment donné, nous sommes capables de faire une remise à zéro, une fois que tout a été essayé“.

À ce stade, Yvan Verougstraete n’envisage pas de reprendre la main sur les négociations. Il se dit toutefois favorable à la demande de mobilisation citoyenne et accepte la tenue d’une réunion le 1er février prochain, dans l’espoir de relancer les discussions et de parvenir à la formation d’un gouvernement bruxellois.

■Interview d’ Yvan Verougstraete dans Bonsoir Bruxelles, au micro de Fabrice Grosfilley et de Jamila Saidi M’rabet

La Rédaction