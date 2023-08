“World Police & Fire Games” : les 28 pompiers qui représentaient Bruxelles finissent dans le top 5 mondial avec 48 médailles

Depuis le 28 juillet, des pompiers bruxellois représentent les couleurs de la Belgique aux “World Police & Fire Games” à Winnepeg (Canada).

Ce dimanche 06 août marque la fin des “World Police & Fire Games”. Les pompiers bruxellois y ont affronté des équipes du monde entier au cours de différentes épreuves.

Ils ont notamment gagné une médaille d’argent en cyclisme et une médaille de bronze en “Dragon Boat”. Nos pompiers se sont également hissés sur la plus haute marche du podium pour l’épreuve du “muster”, “dans lequel les athlètes exécutent diverses compétences de lutte contre l’incendie de manière rapide et précise“, indique Walter Derieuw, porte-parole du Siamu Bruxelles.

Will Schepens a remporté la médaille de bronze dans l’épreuve “prestigieuse” de l’Ultimate Fire Fighter. En équipe, pour cette même épreuve, les pompiers bruxellois ont remporté la médaille d’argent.

“Les pompières et pompiers bruxellois ont remporté des médailles dans des épreuves classiques comme le judo, le karaté, le cyclisme, le cross-country ou encore le triathlon“, poursuit Walter Derieuw.

Au total, ce sont 48 médailles (24 or, 12 argent et 12 bronze) que les pompiers bruxellois ramènent dans leurs bagages. “Un résultat exceptionnel et au-delà de toute espérance ! On est extrêmement fier de la manière dont nos athlètes ont représenté la Belgique, la Région et le Siamu RBC“, conclut le porte-parole.

L’équipe finit ainsi dans le top 5 du classement mondial.

Les Belges remportent 83 médailles au total

Les policiers et pompiers belges ont remporté 83 médailles lors des Jeux mondiaux des policiers et pompiers, a-t-on appris ce lundi. Six équipes belges ont participé à cet événement sportif.

Les pompiers d’Anvers ont également remporté 18 médailles. Les Liégeois, 15. La police locale de Namur rentre, quant à elle, avec deux médailles, rapporte un membre de la délégation bruxelloise.

E.V. avec Belga – Photos : Siamu Bruxelles