Woluwe-Saint-Lambert adopte un budget 2026 en boni et baisse à nouveau le précompte immobilier

Approuvé par la majorité, le budget 2026, présenté par l’échevin des Finances Michaël Loriaux (LB) affiche un boni d’environ 239 000 euros.

Alors que Woluwe-Saint-Lambert vient d’adopter son budget 2026, la commune poursuit la baisse de la fiscalité immobilière avec une nouvelle diminution de 15 points de centimes additionnels au précompte immobilier, après une première réduction en 2025. Woluwe-Saint-Lambert est ainsi la seule commune de la Région bruxelloise à réduire sa fiscalité sur deux exercices consécutifs, tout en conservant l’un des taux d’additionnels à l’IPP les plus bas.

Investissements au coeur du budget

Le budget 2026 prévoit 14,6 millions d’euros d’investissements, notamment dans les voiries et l’espace public, les infrastructures sportives (rénovation du complexe Poséidon), l’enseignement, la petite enfance et la culture.

Plus de 60% des investissements sont alignés sur le Plan Climat communal, avec l’objectif de réduire les émissions de CO₂ et d’adapter le territoire aux changements climatiques.

La majorité communale alerte toutefois sur les risques financiers liés aux décisions du gouvernement fédéral, et notamment pour le CPAS. La limitation des allocations de chômage pourrait entraîner l’arrivée de plus de 1.100 nouveaux bénéficiaires du revenu d’intégration, sans garantie à ce jour, de compensation financière suffisante.

Rédaction