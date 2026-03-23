Watermael-Boitsfort : la piscine du Calypso ferme pendant un mois pour rénovation

Les amateurs de natation boitsfortois devront patienter un peu plus d’un mois avant de pouvoir replonger dans la piscine du Calypso. L’établissement, situé au Parc sportif des Trois Tilleuls à Watermael-Boitsfort, fermera ses portes du lundi 27 avril au jeudi 29 mai inclus pour permettre des travaux de rénovation intérieure.

Depuis le mois d’août dernier, le bâtiment fait l’objet d’une rénovation visant à améliorer les performances énergétiques du site ainsi que le confort des usagers. Cette première phase, encore en cours, concerne l’enveloppe extérieure du bâtiment, avec des travaux sur la toiture et l’isolation des murs.

La seconde phase, qui débutera fin avril, portera sur l’intérieur du bâtiment. Des travaux sont prévus dans l’espace vestiaires et autour des bassins. Cette dernière tranche nécessitera la fermeture complète de la piscine, tant du grand bassin que des pataugeoires.

Activités suspendues et adaptations

Cette fermeture aura des conséquences sur plusieurs activités. Les séances d’aquagym et d’aquabike seront annulées pendant toute la durée des travaux.

Les cours de natation scolaires seront également supprimés, à l’exception de ceux organisés dans le mini-bassin.

Du côté de l’école de natation, le cycle en cours sera raccourci. Il passera de huit à cinq séances, avec une adaptation du tarif. Les cours organisés dans le mini-bassin ne sont, là non plus, pas concernés par la fermeture.

Abonnements prolongés

Pour compenser cette période de fermeture, les abonnements de six mois ou d’un an seront automatiquement prolongés d’une durée équivalente à celle des travaux.

Les cartes de 10 entrées seront elles aussi prolongées automatiquement. Aucune démarche ne devra être effectuée par les usagers.

La réouverture de la piscine est prévue le 30 mai, sauf imprévu. Pendant les travaux, le reste du Parc sportif des Trois Tilleuls restera accessible au public.

Maxime Verhaert / Photo : site de la commune de Watermael-Boitsfort