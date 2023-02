Visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Bruxelles : voici les perturbations prévues

En raison du sommet européen et de la visite du président ukrainien, ce jeudi, le quartier européen et ses alentours seront perturbés.

Comme c’est le cas pour chaque sommet européen, le quartier Schuman est bouclé pour deux jours : la rue de la Loi depuis la station de métro jusqu’au rond-point ainsi que la rue Froissart et le rond-point Schuman sont fermés à la circulation. La rue Breydel, l’avenue d’Auderghem (jusqu’au parc du Cinquantenaire), la rue Archimède, la N23 et l’avenue de la Joyeuse Entrée (jusqu’au parc du Cinquantenaire) sont eux limités à la circulation locale et le stationnement y est interdit. Le tunnel Reyers en direction du Centre est également fermé. Ces mesures sont prévus jusqu’au vendredi 10 février dans l’après-midi.

Suite à la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky, d’autres dispositifs de sécurité sont mis en place. Des fermetures de route sont notamment prévues entre le quartier européen et l’aéroport de Melsbroek, le temps de la visite, ce jeudi.

► Lire aussi | Le président Zelensky a atterri à Bruxelles

Transports en commun

Du côté de la Stib, on signale que les accès vers la station Schuman depuis la rue Froissart, la rue Archimède, le rond-point Schuman et le Residence Palace sont fermés ces jeudi et vendredi. Les accès du côté de la gare SNCB restent ouverts.

Concernant les bus, les arrêts Froissart et Parc Léopold ne sont pas desservis et les voyageurs sont invités à rejoindre les arrêts Maelbeek, Froissart ou Parc Léopold (sur la chaussée d’Etterbeek).

Les bus 59 et 60 direction Bordet Station et Ambiorix sont déviés entre Natation / Varia et Maelbeek par l’avenue du Maelbeek, les 80 direction Porte de Namur sont déviés entre Leman et Jourdan par la rue Belliard.

■ Duplex dans Le 12h30 de Meryem Laadissi et Béatrice Broutout.

Gr.I. – Photo : illustration Belga/Paul-Henri Verlooy