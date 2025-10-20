Passer la navigation
Visite d’Etat du président italien, sommet européen : voici les perturbations attendues à Bruxelles cette semaine

Le président italien, Sergio Mattarella, effectue de lundi à mercredi une visite d’Etat en Belgique et sera ce lundi à Bruxelles. Mercredi, c’est le sommet européen qui entraînera plusieurs perturbations dans la capitale.

La visite du président italien, en compagnie de sa fille, débute lundi par une réception officielle au Palais royal de Bruxelles, suivi du dépôt d’une couronne de fleurs auprès de la tombe du soldat inconnu et d’une rencontre avec le Premier ministre Bart De Wever.  Pour “le bon déroulement de l’événement”, indique la Stib, les lignes de tram 92 et 93, et les lignes de bus 38, 71 et 95 sont limitées de 9 h à 12 h 30 ce lundi. La journée se terminera sur un banquet d’Etat au château de Laeken.

Mardi, le président italien et sa fille se rendront à l’hôtel de ville de Bruxelles avant de visiter la Bibliothèque royale qui dispose de l’un des fonds les plus importants consacrés à l’univers de Dante, le poète du Moyen Age, considéré comme le père de la langue italienne.

Mercredi, c’est au tour du sommet européen de perturber la circulation dans la capitale jusqu’au vendredi 24 octobre. Un périmètre se sécurité – où seules les personnes autorisées pourront y pénétrer – va être installé.

Par ailleurs, plusieurs rues autour du quartier européen seront mises en circulation locale. Cela concerne des tronçons de la rue Archimède, l’avenue de Cortenbergh, la rue de la Loi, l’avenue de la Joyeuse Entrée, l’avenue d’Auderghem, la rue Breydel, la rue Froissart et Juste Lipse. Le stationnement en surface y sera interdit. Le trajet emprunté par les délégations, la chaussée d’Etterbeek, la rue Van Maerlant et la rue Belliard seront également mises en circulation locale. Les lignes de bus Stib et De Lijn seront déviées.

