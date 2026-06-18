Violences policières : la Ligue des droits humains devant la justice pour la technique de la nasse

Rémy Farge, de la Ligue des droits humains, était l’invité de 7h50 dans Bonjour Bruxelles. Il répondait aux questions de Vanessa Lhuillier.

La Ligue des droits humains (LDH) et cinq victimes assignent en justice la zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles et le bourgmestre de Bruxelles-Ville Philippe Close en raison de l’usage répété de nasses lors de plusieurs manifestations.

Cette technique, qui consiste à encercler des groupes de manifestants est au coeur d’une polémique, notamment après avoir été utilisée dans le cadre des rassemblements contre la réforme de l’enseignement. Un premier jugement avait déjà jugé illégale cette technique en 2025, mais elle continue d’être utilisée.

“On va repartir devant le tribunal de première instance de nouveau. Non seulement pour espérer avoir une réponse et un renforcement de la première décision. Mais on va aussi demander que des mesures provisoires soient déclarées pour qu’à l’avenir, dès qu’une éventuelle nouvelle nasse sera utilisée, des astreintes seront imposées aux autorités publiques. On espère, de ce fait, avoir une plus grande efficacité sur le terrain“, commente Rémy Farge pour la LDH.

Rédaction