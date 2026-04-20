Violences liées à la drogue : l’école touchée par l’explosion à Saint-Gilles rouvre ce lundi

L’Institut des Filles de Marie, touché par l’explosion survenue dans la nuit de vendredi à samedi rue Théodore Verhaegen à Saint-Gilles, a été sécurisé dimanche et pourra bien accueillir ses élèves lundi, a indiqué à Belga le bourgmestre de la commune, Jean Spinette (PS).

Les services de la propreté de la commune sont intervenus avec ceux du pouvoir organisateur de l’école pour retirer les débris de verre et nettoyer les lieux, a précisé le maïeur. Le menuisier de l’école a en outre replacé des panneaux aux fenêtres endommagées. Dimanche après-midi, plusieurs baies du bâtiment étaient effectivement condamnées par des panneaux en bois.

Selon Jean Spinette, les fenêtres de la congrégation religieuse voisine ont également été réparées.

Après une réunion de crise organisée samedi, les autorités ont aussi décidé de prévoir, si nécessaire, une possibilité d’assistance psychologique en lien avec l’éducatrice de l’école.

Le bourgmestre a par ailleurs confirmé que les personnes habitant au-dessus du OKLM Chicha Lounge Bar – visé par l’explosion – ont pu regagner leur logement. “La géométrie du bâtiment le permettait”, a-t-il expliqué.

Pas de blessés

L’explosion, survenue dans la nuit de vendredi à samedi vers 00h20 près de la Barrière de Saint-Gilles, n’a pas fait de blessés, mais a endommagé le bar visé, plusieurs habitations voisines et l’école située en face.

Les faits s’inscrivent dans une série de violences récentes dans la commune, après une explosion rue de Bosnie et des tirs signalés rue Gisbert Combaz. Une enquête est en cours.

Belga – Photo : BX1