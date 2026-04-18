Explosion devant un bar à chicha à Saint-Gilles, pas de blessés

Les services de police ont été appelés vers 00h20 pour les faits survenus à hauteur du OKLM Chicha Lounge Bar, situé à deux pas de la Barrière de Saint-Gilles. Sur place, la façade de l’établissement est fortement abîmée et plusieurs vitres ont été soufflées, a constaté l’agence de presse Belga.

À leur arrivée, les pompiers n’ont constaté ni incendie ni victime, a indiqué leur porte-parole Walter Derieuw. L’explosion a en revanche provoqué d’importants dégâts matériels dans la rue, avec de nombreuses vitres brisées.

Outre l’établissement visé, plusieurs habitations voisines ont été touchées. Une quinzaine de vitres de l’école située en face, l’Institut des Filles de Marie, ont également été brisées à cause de la déflagration. “Il y a aussi des dégâts à l’intérieur”, a déclaré une membre de l’institution. “Il y a même des marbres qui sont détruits.” A la question de savoir si l’institut allait pouvoir ouvrir lundi, elle a répondu: “une chose à la fois, on attend d’abord la police, on va constater tous les dégâts occasionnés puis on verra”.